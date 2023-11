Neudrží pozornost ani 15 minut. Češi pořád kupují knihy, ale už je neumí číst

Mírně se také mění způsob, jak texty čteme. V čase totiž také klesá počet knih, které Češi ročně přečtou, v průměru je to 9,9, knihy, před pěti lety to bylo přes 12. „Lidé pozvolna opouštějí dlouhé, hluboké čtení, spojené s četbou knih. Na internetu totiž hledáme jiný typ textů a preferujeme kratší formy,“ potvrzuje Vít Richter z Národní knihovny, který se na výzkumu podílel.

Podle spoluautora výzkumu Jiřího Trávníčka z Ústavu pro českou literaturu Akademie věd ČR tento trend potvrzují i velké mezinárodní výzkumy. „Internet nás čtenářsky fragmentarizuje, rozptyluje. Čtení na této platformě je povrchnější, rychlejší. Souvisí to se samotným médiem a s tím, co tam čteme, tedy nejčastěji zprávy a diskuze,“ dodává.

Jak ukazují obsáhlá data průzkumu, který pracoval s více než dvoutisícovkou respondentů, papírové knížky zůstávají v oblibě, přesto konzumenti tříští svůj čas do více médií. „Řídnutí čtení knih je dlouhodobější trend. V letošním roce uvedlo 27 procent české populace, že za rok nepřečetlo ani jednu knihu. Před pěti lety to bylo jen 22 procent,“ potvrzuje Richter.

„Děti čtou třeba na kartičkách deskových her nebo na internetu. Čtou tak více fragmentárně, ale i to je čtení, i když to tak na první pohled nevypadá. A je pro ně hodně důležité. Dětští čtenáři si postupně skládají informace a nasávají příběhy nebo naučný text a směřují k tomu, aby se něco dozvěděli o světě kolem, a to zdaleka nejen z knih, ale ze všech dalších možných zdrojů. Takže děti čtou a čtou dost, ale jinak,“ má jasno. Poznatky opírá o pravidelná online setkání s rodiči se zájmem o podporu čtenářství dětí. V Knižním klubu Mravenčí chůvy se konají jednou měsíčně.