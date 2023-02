O milost pro Nečasovou požádala dcera. Hrad uvolnil detaily

„Za prvé: Paní Nečasová deset let žije normálním životem, nedopustila se žádného trestného činu, tuším ani přestupku. Za druhé: Já, upřímně řečeno, považuji pana (Roberta) Šlachtu a jeho kovbojský tým za poněkud odpudivé zjevy. Je to můj osobní názor. Ale koneckonců, jeho neúspěch ve volbách dokazuje, že to není jenom můj osobní názor,“ prohlásil Zeman.