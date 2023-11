Obchodník nabízí pivo Fialovej hnus, pivovar zvažuje právní kroky

Redakce oslovila s prosbou o reakci přes jeho mluvčího i premiéra Petra Fialu. „Snaha prodávat touto formou půl litru piva za téměř sto korun vypovídá nejvíce o samotném panu podnikateli. Pan premiér mu nehodlá věnovat jakoukoliv pozornost, protože je to přesně to, co by si autor přál,“ vzkázal mluvčí Václav Smolka. (E-shop pivo nabízel za 99 Kč, nyní ho prodává za 59 Kč, pozn. red.)