Obnovila bych trest smrti, říká místní po dvojnásobné vraždě v Klánovicích

Je pondělí po 14. hodině a v okolí místa vraždy dospělého muže a malého dítěte v pražských Klánovicích není možné potkat člověka. Reportér Seznam Zpráv byl v Klánovickém lese hodinu a nenarazil na nikoho, kdo by šel do lesa nebo třeba jen kolem něj se psem či na procházku.

Na místě se pohybovali jen novináři. Že se tady odehrála tragédie, připomínají dvě pietní místa. První je hned u vstupu do lesa, kde je v železné přihrádce šest svíček a jeden plyšák. Dvě svíčky ještě hoří.

Druhá pieta je dál směrem k lesu, cesta k ní zabere pět minut. Opět nechybí svíčky, na místo někdo položil i růže a další květiny. Policie už tady není, vyšetřuje jinde.

Paní Irena je v důchodu a v Klánovicích žije 40 let. Zrovna se u svého domu loučí se synem, kterému se nedávno narodilo druhé dítě. „Víme vše jen z televize a internetu. Je to příšerné, my jsme do Klánovického lesa nechodili už předtím kvůli prasatům. Lidé se tam teď bojí a dost to omezili. Za tento čin bych obnovila trest smrti,“ říká paní Irena.

Podívejte se, jak to vypadá v místě tragédie:

Foto: Jaroslav Gavenda, Seznam Zprávy +2

Jen pár ulic od místa činu prochází v pondělí odpoledne žena, která v Klánovicích podle svých slov žije dlouho. Přeje si zůstat v anonymitě. „O víkendu jsem jela zrovna kolem, stavěli mě policisté, tak jsem to zjistila. Co k tomu říct? Je to hrozné. O motivu nechci spekulovat, to nechám policii. My víme všechno jen z novin. Lidé spekulují, baví se o tom. Neznám nikoho, kdo by ty lidi znal. Doufám, že vraha chytí co nejdřív. Není příjemné mít takovou tragédii za domem,“ říká.

Pan Tomáš bydlí v jednom z domů také kousek od místa činu. „Proč bych se měl bát, když tady jezdí pořád policajti. Chodím tam každý den se psem. Dnes i včera jsem tam byl se psem. Tam jsou spíš divoká prasata. Na to koukám víc než na nějakého pistolníka. Někdo si stěžuje, že policie nepouští informace. Já tomu rozumím, to by ten vrah věděl vše v přímém přenosu,“ vysvětluje pan Tomáš.

Foto: Jaroslav Gavenda, Seznam Zprávy Pan Tomáš žije v pražských Klánovicích.

Na objasnění smrti dospělého a dítěte v pražských Klánovicích pracuje několik desítek kriminalistů, kteří byli posíleni o vyšetřovatele z policejního prezidia.

Mimo jiné vyhodnocují všechny zajištěné stopy. Policie to v pondělí uvedla na síti X. Do Klánovic policisté vyslali hlídky i policisty na koních, kteří v oblasti zajišťují bezpečnost. Případ kriminalisté kvalifikovali jako dvojnásobnou vraždu, po pachateli i nadále pátrají.

Server Blesk.cz dnes napsal, že policisté mají k dispozici identikit podezřelého a mohlo by jít o cizince. Mluvčí pražské policie Jan Rybanský informace nepotvrdil. „V tuto chvíli jsme zveřejnili veškeré možné informace,“ řekl Rybanský ČTK.