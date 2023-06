Obří stavba má zachránit Moravu před suchem. Hladina v přehradě půjde výš

Letní sucha ve střední Evropě v letech 2015 a 2019 představovala podle vědců nejteplejší období v regionu za posledních dva tisíce let. V Česku jím nejvíce utrpěla jižní Morava.

Právě tam stát chystá sérii opatření, která podle příslušných úřadů zajistí víc vody pro vysušenou krajinu. Státní pozemkový úřad dál živí padesát let starou vizi na obří závlahovou soustavu, začal se složitým povolovacím procesem. Musí však vypořádat řadu překážek a námitek.

Soustava má propojit Nové Mlýny s existující nádrží Těšany na Brněnsku. Proteče jí až osmnáct milionů kubíků vody ročně a zavlaží skoro deset tisíc hektarů půdy. Z nádrží by mohla odčerpávat až 1200 litrů vody za sekundu.

Autor záměru však musí vypořádat řadu dalších námitek, a to nejen od aktivistů. Krajský úřad Jihomoravského kraje v nedávném zjišťovacím řízení podotkl, že plán může kolidovat s jinými nadregionálními záměry, třeba vysokorychlostní tratí či zdvojením ropovodu Družba. „Přitom na základě údajů uvedených v oznámení záměru lze předpokládat, respektive nelze s dostatečnou mírou jistoty vyloučit, dotčení výše uvedených nadmístních záměrů,“ konstatovali krajští úředníci.

A velké výhrady mají i aktivisté. „Je to absurdní. V době klimatických změn a zvyšujících se teplot přece nebudeme pěstovat plodiny, které potřebují hodně vody. Třeba pro kvalitní vinařství není tolik vody potřeba,“ míní Patrik ze spolku Děti Země.

Obřímu projektu má předcházet další diskutované opatření. Povodí Moravy finalizuje plán, který má navýšit hladinu Nových Mlýnů o 35 centimetrů, na kótu 170,35 metru nad mořem. Je to míra, s níž počítali tvůrci nádrže při kolaudaci. Umožní tak zadržet o 9 milionů kubíků vody navíc.

Do řízení se přihlásily čtyři spolky ekologických aktivistů, které se záměrem nesouhlasí. Jsou to Voda z Tetčic, Děti Země – Klub za udržitelnou dopravu, Spolek Obchvat a Egeria.

Střední nádrž Nových Mlýnů je součást přírodní rezervace, je to jedna z nejvýznamnějších ptačích oblastí ve střední Evropě. Podle Patrika změny naruší biotopy deseti zvláště chráněných druhů živočichů, včetně rybáka obecného, a jsou v rozporu s plánem péče o rezervaci, platným do roku 2026.

Zmínil hlavně nadlepšování průtoku Dyje v sušších období, řízené povoďnování lužních lesů nebo zvyšující se potřebu doplňování vody do některých rybníků, třeba Nesytu.

Připomněl, že v nejsušším období od června do srpna roku 2018 dotovaly Nové Mlýny řeku Dyji 30 miliony kubíků vody. „Je to obrovské množství vody, bez kterého by řeka nebyla schopná zabezpečit základní funkce významného vodního toku, zejména při naředění vypouštěných odpadních vod z čistíren měst a obcí,“ doplnil Chmelař.