Odborníci varují před twindemií. Nejvyšší čas pro očkování je teď, vzkazují

„Teď je k aplikaci posilující dávky asi nejvhodnější čas, protože nyní máme přechodné zlepšení epidemické situace, ale nikdo nemůže říci, zda to nezačne opět s dalšími měsíci narůstat, a proto je teď asi nejvhodnější doba,“ přidal doporučení epidemiolog a předseda České vakcinologické společnosti Roman Chlíbek, který zároveň vede Národní institut pro zvládání pandemie.

Právě díky vakcínám zaměřeným na omikronové podvarianty by však letos mohla být situace jiná. Podle Romana Chlíbka by každopádně s přeočkováním neměli váhat ani ti, kdo letos nákazu prodělali.

Vakcínyjsou podle Státního ústavu pro kontrolu léčiv určené lidem nad 12 let.

Pro očkování nyní chodí v nejsilnější dny i přes 20 tisíc lidí, běžně potom okolo 12 tisíc. Drtivá většina do center či k lékařům míří právě pro posilující dávky.

„Proto je určitě jistější a bezpečnější se nechat přeočkovat i přesto, že člověk nákazu prodělal. Nejkratší interval, kdy to doporučujeme, jsou tři měsíce. Prakticky může přijít kdykoliv hned po prodělání nemoci, kdy se vyléčil. Nicméně po ty tři měsíce můžeme říct, že má ochranu většina lidí,“ doplnil.

Upozornil, že je však třeba do ordinace praktika nejdřív zavolat a informovat ho o tom, že má pacient zájem o obě vakcíny naráz. Ty se následně každá aplikují do jedné a druhé paže, žádné zhoršení případných nežádoucích účinků podle lékařů nehrozí.

Už nyní se však chřipka začíná šířit , a to především mezi dětmi předškolního věku. Ty ostatně také patří mezi skupinu, které se očkování doporučuje.

„Stále bohužel máme představu, že chřipka dětem neubližuje. Není to pravda. Zejména děti předškolního věku do pěti let mohou mít komplikace a závažnější průběh. Bez ohledu na věk potom třeba i děti astmatické nebo epileptické či s jinými neurologickými problémy mohou být ohroženy rizikem komplikovanějšího průběhu chřipky,“ dodal Roman Chlíbek.