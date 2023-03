Jsem v pořádku, ohlásil se pohřešovaný český dobrovolník

Videohovor ze sanitky. Na obraze čtyřiapadesátiletý muž. Občanským jménem Miloš, vojenská přezdívka Sendy Storm nebo Dědek. Na Ukrajině pomáhá téměř od počátku války.

„Jsem teď v Kyjevě na benzince. Celej a v pohodě,“ říká. Ukazuje však na sklo u řidiče. Je poškozené, je na něm obří pavouk. „To je od šrapnelu. Stalo se to ve čtvrtek u Charkova. Naštěstí je sklo neprůstřelný, jinak bych byl na sračky,“ poklepává na okno. Detaily, kde k tomu došlo, prý Sendy Storm prozradit nemůže. „Proto si zřejmě všichni mysleli, že jsem mrtvej,“ dodává s úsměvem.

Foto: Sendy Storm, Seznam Zprávy „Odneslo to jen okno,“ popisuje Čech Miloš, který po Ukrajině vozí humanitární pomoc.

Ukrajinská Cizinecká legie, u níž je Miloš jakožto dobrovolník alokován, po něm pátrala od středeční noci. „Nezvěstný v akci. Naposledy viděn ve Slavjansku a Kramatorsku,“ napsali na facebookovou stránku jeho velitelé.

Teď Seznam Zprávám popsal, co se stalo.

„Přišla humanitární pomoc z Česka – obvazy, gázy, podložky pod zraněné, stříkačky, jehly, chirurgický sety a další zdravotní materiál pro nemocnice. Rozhodl jsem se, že to ještě ve středu večer odvezu do Charkova a Kramatorsku. Řekl jsem to na štábu a vyrazil,“ popisuje.

„Přes noc se mi jezdí nejlíp. Je minimální provoz, na blokpostech vás nechávají bez problémů projet,“ vysvětluje, proč vyrazil na sedmsetkilometrovou cestu ještě v devět hodin večer.

„Jenže po cestě mi dvakrát spadl telefon, vypnul se, nešel nahodit a nic. Odvezl jsem ho ke kamarádovi opravit a byl jsem pár dní bez něj. Čísla si nepamatuju, takže jsem se neměl jak a komu ozvat,“ vysvětluje, proč se nikomu neozýval.

Cesta to nakonec nebyla tak úplně snadná. Kolem Charkova se dostala jeho sanitka pod palbu, výsledkem bylo „jen“ rozbité sklo. „Kvůli tomu si asi všichni mysleli, že jsem mrtvý,“ vysvětluje s úsměvem na benzinové pumpě v Kyjevě.

Zásah do hrudníku

Miloš pochází z Česka, ale posledních dvacet let žil a pracoval na Kanárských ostrovech. Když Rusové před rokem napadli Ukrajinu, vypravil z Kanárských ostrovů humanitární pomoc. A na Ukrajině už zůstal.

„Jezdil jsem pro ukrajinský červený kříž, pak pro polskou a českou neziskovku,“ popisuje své začátky. Bojoval i osobně, ale brzy ho to prý přešlo. „Na frontové linii jsem zjistil, že nejsem žádný voják. Něco jsem tam zažil, něco viděl, ale vím, že jsem se tam klukům jen pletl. Proto jsem se vrátil k logistice a rozvozu humanitární pomoci,“ říká.

Foto: Sendy Storm, Seznam Zprávy Sem tam se Sendy Storm pohybuje i v bojové zóně.

To ovšem neznamená, že by mu nehrozilo nebezpečí. Podruhé se prý narodil koncem ledna, kdy dostal poblíž frontové linie u Kopjansku zásah do hrudníku.

„To byla rána jako z děla. Jako když tě kopne kůň. Nemohl jsem dýchat. Sedl jsem si na p*del a byl strachy bez sebe jak malý dítě,“ popisuje zranění, které utrpěl. „Začal jsem se plížit pryč, sundal jsem neprůstřelnou vestu a koukám, že v ní prohlubeň. Odnesla to naštěstí jen dvě zlomená žebra,“ dodává. Kdyby prý šla střela o dva centimetry níž nebo výš, možná by tu už nebyl.