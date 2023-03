Padlých Čechů na Ukrajině je víc, tvrdí dobrovolníci

Podobně hovoří i předseda spolku Zdravotní zajištění Jan Zamrazil, jehož tým v počátcích války pomáhal převážet ukrajinské uprchlíky do zahraničí, nyní vybírají peníze a do země posílají sanitky a záchranářské vozy.

„Vím o ‚české skupině‘, kde je minimálně šest Čechů. Další dva bojují v cizinecké legii, jeden je v běloruském batalionu, dva v Karpatské Siči, jeden u speciálních jednotek. Je tam Dědek, ten to před časem schytal do vesty, takže má zlámaný žebra. Pak ještě průzkumák Téčko, pyrotechnik, který tam jezdí odminovávat pole, a učitel z gymnázia, ten dělá v logistice,“ vyjmenovává Jan Zamrazil ty, na které v poslední době osobně narazil.

„Ti podstupují největší riziko. Když se něco stane, tak je to průšvih pro všechny, protože bez kontraktu na bojové linii nemají co dělat. Třeba když se jednotka stahuje nebo jsou nějaká zranění, tak ZSU nemají povinnost se o ně postarat. Proto i když odvádějí třeba velmi záslužnou a dobrou práci, my jim to nedoporučujeme,“ varuje Samuel Hornek, který v rámci fondu Perun pomáhá českým dobrovolníkům i s osobním uplatněním na Ukrajině.