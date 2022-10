Online dávky nebo e-řidičák. Miliony do IT mají rozhýbat digitalizaci státu

„Po třech letech varování a žádostí Správy základních registrů současná vláda pochopila, že je to vážný problém,“ komentuje Michal Bláha z Hlídače státu to, že kabinet odsouhlasil navýšení rozpočtu, aby mohlo být výběrové řízení na modernizaci vypsáno. Podle něj následně registry unesou násobný nápor dotazů.

Ondřej Profant (Piráti), který aktuálně působí na Ministerstvu pro místní rozvoj jako poradce šéfa resortu Ivana Bartoše (Piráti), je vůči zastaralým systémům ještě tvrdší. „Je to, jako byste měli 15 let starý notebook a divili se, že na něm nejdou dnešní počítačové hry. Nebavíme se ovšem o hrách, ale fungování státu,“ konstatuje.

„Pomůže nám to tak na rok a půl,“ myslí si Profant. Koncepční změna má podle něj přijít s chystaným vznikem Digitální a informační agentury. Ta by měla začít fungovat během příštího roku a od Ministerstva vnitra mimo jiné převzít právě Správu základních registrů.

„Dlouhé roky nebylo do těch systémů adekvátně investováno. Řešíme to s panem ministrem Bartošem i s panem ministrem (Vítem) Rakušanem,“ reagoval na dotaz Seznam Zpráv. Pokud se podle něj má stát dál digitalizovat, bez investic do základních registrů to nepůjde.

Zmínil například to, že by studenti nemuseli dokládat potvrzení o studiu, ale úřady by ho získaly přímo od škol. „Je to o tom, jestli to systémy unesou. Budou to desetitisíce i statisíce žadatelů, kteří budou tato data chtít,“ řekl Jurečka.