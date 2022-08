Potíže s žádostí o 5 000 na dítě: Není to závod, uklidňuje ministerstvo

Úřad bude žádosti od rodičů zpracovávat po jednotlivých balících. Žadatelé se tak nemusí bát, že by například lidé, kteří zažádali dnes dopoledne, dostali peníze vyplacené dříve než lidé, kterým se podařilo žádost podat až později.

„Budeme všechny žádosti přijaté v pondělí a úterý vyhodnocovat naráz a dál s nimi pracovat. A to tak, aby všechny žádosti podané v průběhu tohoto týdne mohly být vyplacené na přelomu srpna a září,“ vysvětluje Eva Davidová, mluvčí ministerstva práce a sociálních věcí.

Identita občana, která slouží jako úvodní přihlášení do žádosti o příspěvek, se dlouze nahrává. Následně někteří žadatelé hlásí, že jim systém nedovolí se přihlásit a vyskakuje chybová hláška.

„Víme, že při přihlášení elektronickou identitou, to znamená včetně BankID a dalších nástrojů, máme delší odezvu. To znamená, že někomu to trvá dvě minuty a někomu deset minut, někomu se dokonce nepodaří přihlásit vůbec,“ popisuje Davidová.