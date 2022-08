Systém na příspěvky pro děti má potíže. Zkuste to jindy, radí ministerstvo

Podávání žádostí o příspěvek 5000 korun na dítě provázejí potíže. Aplikace má výpadky, přihlášení přes elektronickou identitu může trvat déle. Na svém twitteru to oznámilo ministerstvo práce.

Podle něj úřady práce přijaly k dnešnímu dopoledni desítky tisíc žádostí. Příspěvek 5000 korun je na děti, kterým nebylo k 1. srpnu ještě 18 let, nebo které se do konce roku teprve narodí. Získat ho mohou rodiny s loňským hrubým příjmem do milionu korun. Domácnosti s přídavky na děti ho dostávají automaticky, ostatní musí požádat.

„V aplikaci pro výplatu příspěvku na dítě může déle trvat přihlášení přes e-identitu. Víme i o výpadcích. Problém nevznikl na naší straně, ale intenzivně jej řešíme,“ uvedlo ministerstvo. Žadatelům radí zkusit se přihlásit později. „Zatím jsme úspěšně přijali desítky tisíc žádostí,“ sdělil resort.

On-line formulář je možné vyplnit jen s elektronickou identitou, tedy třeba s tou bankovní. Řada údajů je v žádosti už vypsaná. Lidé pak musí zadat případně adresu skutečného pobytu. Vyberou způsob doručení peněz a komunikace s úřadem. Doplní jména a rodná čísla dětí a údaje o partnerovi, nebo zaškrtnou, že jsou samoživitelé. Na závěr potvrdí čestná prohlášení o příjmu a členech domácnosti.

V Czech Pointu by k podání žádosti měl stačit občanský průkaz a rodná čísla dětí. Pěstouni či jiní pečující by měli dodat doklady, které potvrzují vztah k dítěti. Je to třeba rozhodnutí o svěření do péče. Kopie je možné nahrát i do on-line žádosti. Při střídavé péči by měl žádat jeden z rodičů.

Jednorázovou podporou chce vláda zmírnit dopady zdražování na rodiny. Nárok na 5000 korun má dítě s trvalým pobytem a bydlištěm v Česku. Rodiče musí s dítětem žít a hradit náklady.

Příspěvek mohou získat i cizinci, kteří v Česku dlouhodobě žijí a pracují. Čerpat ho mohou pěstouni, manželé či partneři rodičů i vdovci a vdovy po rodičích. Do milionového příjmu se započítává výdělek ze zaměstnání a podnikání, výživné, výsluhy, náhrady mzdy či platu, odměny, pojistné plnění, dávky, důchody, nájmy či ostatní příjmy, které se v Česku daní. Zohledňovat se nebudou případné výhry.

Podle údajů ministerstva má na dávku nárok 1,1 milionu domácností. Dostat by ji mohlo asi 1,6 milionu dětí. Z nich asi 240 000 pobírá dětské přídavky. Výdaje by měly činit asi 7,8 miliardy korun. Někteří experti na sociální problematiku příspěvek kritizují. Podle nich je příliš plošný. Poukazují také na to, že jednorázová podpora rodinám v potížích příliš nepomůže. Doporučovali navýšení dětských přídavků a příspěvků na bydlení. Někteří kritici mluví také o uplácení voličů před podzimními volbami.