Startuje se o půlnoci. Jak zažádat o 5000 korun na dítě v šesti krocích

Kolem 1,5 milionu dětí by mělo mít podle odhadů Ministerstva práce a sociálních věcí nárok na jednorázový příspěvek pět tisíc korun.

Zhruba 240 tisíc z nich dostane peníze automaticky společně s přídavkem na dítě. Za zbytek dětí bude muset jeden z rodičů nebo zákonných zástupců o peníze zažádat.

To bude možné od pondělí 15. srpna dvojím způsobem: Buď online přes portál Ministerstva práce nebo osobně na vybraných Czech Pointech (na krajských, městských a obecních úřadech, na poštách bude žádost dostupná od 1. října).

Náměstkyně ministra práce Iva Merhautová, která řídí sekci sociálních dávek, odhaduje, že více než polovina žadatelů využije žádost přes internet. Projděte si přehledný návod, jak na to.

Přihlášení a kdy lze začít žádat?

Žádat o příspěvek online cestou má být možné od půlnoci z neděle 14. srpna na pondělí 15. srpna, a to skrze webové stránky MPSV. Lze zažádat i později, a to až do 31. července 2023.

Podobně jako u dalších on-line žádostí, které se v letošním roce spustily, je nejdříve nutné prokázat svoji totožnost. To lze udělat třemi způsoby:

1) Bank ID – pomocí přihlašovacích údajů do internetového bankovnictví. Jde o službu, kterou nabízí většina českých bank. „Víme, že někteří lidé mají z přihlašování obavy. Asi pět milionů lidí má BankID, je velmi rozšířené. Jen často lidé nevědí, že mají tuto možnost,“ zdůrazňuje Eva Davidová, mluvčí Ministerstva práce a sociálních věcí.

2) Mobilní klíč eGovernmentu – zde už je nutné navštívit kterýkoliv Czech Point, přes který si aktivujete možnost přihlášení v mobilní aplikaci.

3) Datová schránka – žadatelé se mohou přihlásit i skrze datovou schránku.

Pokud jste již do systému přihlášení, čeká vás následujících šest kroků:

Krok 1: Máte skutečně nárok na dávku?

Po přihlášení se online aplikace nazvaná Jenda (má jít o zkratku „jednoduše na daně“) formálně přeptá, jestli si je žadatel jistý, že má na dávku nárok.

Po odeslání žádosti se bude prověřovat z databází Ministerstva financí a České správy sociálního zabezpečení, jestli rodiče skutečně neměli příjmy nad jeden milion korun hrubého.

Základní podmínky 5000 korun na dítě Žádat smí zákonný zástupce dítěte, narozeného od 2. srpna 2004 do 31. prosince 2022. Hrubý příjem rodičů (či partnerů) za rok 2021 nepřesáhl jeden milion korun. Žadatel žije s dítětem ve společné domácnosti. Dítě má trvalý pobyt v České republice.

Foto: MPSV Jak vypadá první krok online žádosti o 5000 korun na dítě.

Krok 2: Informace o žadateli

„V druhém kroku musíte uvést skutečnou adresu pobytu a zvolit, jaký primární kontakt preferujete, jestli to je e-mail nebo telefon,“ vysvětluje náměstek Karel Trpkoš, který má na ministerstvu na starosti informační technologie. Většinu dalších údajů si umí systém sám vyplnit právě díky zabezpečenému přihlášení.

Foto: MPSV Druhý krok online žádosti o jednorázový příspěvek na dítě.

V praxi je tak nutné upravit adresu, pokud se skutečná liší od té trvalé, a vyplnit i mail a telefonní kontakt.

Příspěvek je navázaný na konkrétní dítě – v komplikovanějších případech, kdy mají rodiče dítě ve střídavé péči, se předpokládá, že o příspěvek zažádá jeden z rodičů. Pokud tak učiní oba, bude vyplacený tomu, který zažádal první.

„Druhý rodič se to dozví ve zdůvodnění zamítnutí žádosti,“ vysvětluje Trpkoš. Pokud se rodiče nedomluví, existuje možnost se proti výplatě příspěvku ohradit správní cestou.

Máte nejasnosti, jestli dosáhnete na pět tisíc korun? Ptali jsme se za vás Započítává se do jednoho milionu korun i příjem druha nebo družky, který není rodič? A je nutné započítávat i výdělky samotných dětí, například z brigád? Mají nárok i děti cizinců? Projděte si manuál, který jsme připravili ve spolupráci s Ministerstvem práce a sociálních věcí: Přehledně: Elektronicky půjde o 5 000 korun na dítě zažádat od půlky srpna

Krok 3: Způsob platby

Žadatel si může vybrat, jestli chce peníze zaslat na bankovní účet v České republice, nebo poslat poukázkou na skutečnou adresu (uvedenou v předchozím kroku).

„Musíme plnit legislativní povinnosti, jsme v EU, a proto nabízíme i možnost poslat platbu do zahraničí, kdyby to někdo chtěl,“ dodává Trpkoš.

Foto: MPSV Ve třetím kroku si žadatel vybere způsob platby jednorázového příspěvku.

Peníze na účtu nebo poukázku ve schránce mají ovšem lidé skutečně očekávat nejdříve na přelomu srpna a září. „Není to tak, že bude žádost vyplacena za pár dní. Očekáváme, že budeme vyplácet nejdříve ke konci měsíce. Je to i z důvodů kontroly. A mělo by nám přijít přes 900 tisíc žádostí…“ říká náměstek.

Mluvčí ministerstva dodává, že je to i účel příspěvku, aby rodiče dostali peníze se začátkem školního roku. „Je to pomoc rodinám kvůli začátku školního roku, inflaci a energetické krizi,“ podotýká mluvčí Davidová.

Krok 4: Údaje o dítěti, na který je příspěvek pobíraný

Klíčové je v tomto případě rodné číslo dítěte, a to i pro žadatele, kteří se rozhodnout vyrazit osobně na Czech Point. Není nutné nahrávat nebo s sebou brát občanský průkaz nebo rodný list dítěte, na které se příspěvek čerpá.

Foto: MPSV Ve čtvrtém kroku žadatel vyplní údaje o dítěti či dětech.

Podle náměstka Karla Trpkoše si ministerstvo už následně ve většině případů umí dohledat vztah žadatele k dítěti. „Dostupné jsou pro nás biologické vztahy - to znamená maminka, tatínek. Může se stát, že systém nebude umět dohledat vztah například u pěstounů a bude třeba to doložit. To lze online, například ofoceným soudním rozhodnutím,“ podotýká náměstek.

Podle něj bude systém umět rodiče nebo pečující osoby navést na dokumenty, které bude stačit vyfotit třeba telefonem.

V tomto kroku je možné vyplnit žádost za libovolný počet dětí, jednoduše tak, že se klikne na tlačítko „Přidat další dítě“. Pokud se žadatel překlikne, lze vytvořené kolonky navíc smazat.

Krok 5: Údaje o partnerovi

Dále je nutné buďto zakliknout, že je rodič samoživitel, nebo vyplnit údaje o partnerovi. A to opět formou: jméno, příjmení a rodné číslo.

„Pokud je rodič samoživitel, pak nemusí vyplnit údaje o partnerovi. Pokud neví, jestli je, nebo není samoživitel, tak si může kliknout na informace a systém mu to řekne,“ říká Karel Trpkoš.

Foto: MPSV V pátém kroku žadatel vyplní údaje o partnerovi, nebo zaškrtne, že je samoživitel.

Krok 6: Čestné prohlášení a možnost kontroly příjmů

Na závěr je nutné zakliknout čestné prohlášení, že jsou údaje pravdivé, osoby společně skutečně žijí v jedné domácnosti a splňují podmínky pro získání příspěvku. Závěrem je také možné ještě zažádat o kontrolu výše příjmů.

V praxi to má podle náměstka Karla Trpkoše znamenat, že u žadatelů, kteří si nejsou jistí, jestli jejich domácnost nepřekročila příjem jeden milion korun ročně, se nejdříve zkontroluje, jestli podmínku splnili. Až poté se případně pošlou peníze.

Foto: MPSV Nejste si jistý, že máte příjmy pod milion korun za rok? Můžete si to nechat ministerstvem ověřit před výplatou příspěvku.

„Pokud to nezvolíte, tak příjmy budeme kontrolovat stejně, ale budeme je kontrolovat až ex post,“ říká náměstek. Pokud se stane, že příspěvek dostanou rodiče, kteří na dávku nebudou mít nárok, proběhne standardní proces. „Je to přeplatek a ten vrátíte,“ vysvětluje Iva Merhautová.