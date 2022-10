Opravy na Barrandovském mostě skončí v noci z neděle na pondělí

Rekonstrukce začala letos 16. května. Původně měly práce skončit 2. září, kvůli vynuceným úpravám projektu bylo v létě dokončení oprav posunuto do 29. září. Nynější termín je tak už druhým odkladem termínu.

Upraveno bude také značení na mostě. TSK vyznačí ve směru ze Smíchova do Braníku levý jízdní pruh pouze pro vozidla, která most přejedou a budou pokračovat po Jižní spojce, a nepůjde tak z tohoto pruhu odbočit do Modřan.