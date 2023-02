Otevře se kauza Kramný? Soud rozhoduje o nových důkazech

V červnu to bude deset let, co byla v hotelovém pokoji číslo 6343 v egyptské Hurghadě nalezena těla Moniky a Kláry Kramných. Vyšetřování bylo už od počátku v mnoha směrech komplikované. Případ se stal v cizině, čeští vyšetřovatelé se nedostali k místu činu, egyptské úřady nespolupracovaly s českou stranou a nedodaly žádnou oficiální zprávu. Pitva nebyla provedena profesionálně a nenašla se ani smrtící zbraň (zdroj elektřiny).