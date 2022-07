Pacientů s covidem v nemocnicích přibylo za červenec pětinásobně

Průměrný věk hospitalizovaných bez očkování či posilující dávky se za červenec pohybuje okolo 68 let. Věk těch, kteří byli do nemocnice přijati s posilující dávkou, je průměrně 76.

Vzhledem k letní vlně nákaz se Ministerstvo zdravotnictví nedávno rozhodlo zahájit očkování 4. dávkou vakcíny proti covidu. Podle virologa Libora Grubhoffera má smysl zejména pro starší věkové kategorie nad 60 let a rizikové skupiny.

„Čím dříve si lidé půjdou pro čtvrtou dávku, tím udělají lépe, protože než se do Česka dostane bivalentní vakcína (látka zaměřená na původní virus i jeho varianty, pozn. red.), bude už zastaralá. Frekvence vzniku nových variant, respektive podvariant, je zhruba jednou za tři měsíce a technologicky není Pfizer ani žádná jiná firma schopna připravit aktualizovanou vakcínu na novou variantu dříve než za půl roku,“ dodává Grubhoffer.

S tím, že by se ohrožené skupiny měly nechat očkovat již nynější variantou vakcíny, souhlasí i epidemiolog a předseda České vakcinologické společnosti Roman Chlíbek.

„Tito lidé si nemohou dovolit přepych toho, čekat až do října, protože by se teď mohli nakazit. Nic jiného lepšího tady v tuto chvíli nemáme,“ říká s tím, že pro ostatní se ale podle něj vyplatí počkat na efektivnější bivalentní variantu vakcíny, která by mohla být dostupná na podzim.