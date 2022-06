Velké srovnání půjček. Kterým se vyhnout a na co si dát pozor

Obezřetní by měli být klienti před nabídkami, že první úvěr je bezplatný. „Je to z našeho pohledu nebezpečné. Společnosti moc dobře vědí, proč to nabízejí,“ říká Borges s tím, že zejména u drobných půjček nejsou klienti velmi často schopni splatit celou částku do měsíce. A v takové chvíli se na bezplatnou půjčku nabaluje další půjčka, tentokrát už tvrdě úročená.