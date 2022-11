Pirátku, která ukázala na kšefty s byty, „vytrestali“. Střídá ji SPD

Odhalit další korupční kauzu v největší městské části v Brně se podařilo i díky pirátské zastupitelce Monice Lukášové Spilkové. V minulém volebním období na čachry ohledně obecních bytů upozornila, avšak političtí konkurenti to nedocenili.

„Nedělala svou práci, jak měla. Jestli paní předsedkyně svoje nezvolení neunesla, tak je mně to líto, ale to je politika,“ reagoval pro Seznam Zprávy staronový starosta Vojtěch Mencl (ODS).

„Tak nějak jsem čekala, že je to dostatečný důkaz mé práce. Tedy že jsem kontrolní roli dělala v maximální možné míře. Přemýšlím, co jsem měla dělat lépe. Pokud mě koalice ani tak nepodpořila, možná souhlasí s tím, co se tady dělo,“ reagovala Lukášová Spilková. Podle ní ji zastupitelé „potrestali“. Nově má jen roli místopředsedkyně výboru.