Korupce s byty v Brně? Jen selhání jednotlivce, hájí systém politička ANO

Kriminalisté na radnici Brna-střed rozkryli organizovanou skupinu, v jejímž čele podle nich stál zastupitel městské části a předseda bytové komise Otakar Bradáč (ODS).

Policie obvinila celkem osm lidí. Vyšetřovatelé teď rozkrývají propracovaný systém falšování žádostí o městské byty i statisícových úplatků. Díky dodatečným půlbodům, které členové bytové komise udělovali třeba za motivační dopisy, mohli někteří „šťastlivci“ přeskočit mnoho žadatelů.

Seznam Zprávy celý systém v uplynulých dnech popsaly.

„Jen za poslední dva roky mohlo být netransparentně přiděleno třicet až čtyřicet bytů,“ říká právnička a opoziční členka bytové komise Kristýna Fuchsová (Zelení) s tím, že na problémy poukazovala už před policejní razií.

„Když na to upozorňovali, měli konat,“ namítá v rozhovoru pro Seznam Zprávy radní a členka bytové komise Ludmila Oulehlová (ANO). Právě zástupci koaličních stran ANO, ODS a lidovců měli v komisi na Brně-střed většinu.

Bytová komise je klíčový orgán, který na základě bodového systému doporučuje radním, komu obecní byt přidělit.

Oulehlová se odpovědnosti za problémy s přidělováním bytů brání. „Je to selhání jednotlivce. Není to systémový problém,“ opakuje politička, která před třemi lety v radě městské části nahradila svého známého a souseda z domu Jiřího Švachulu. Bývalý místostarosta a někdejší politik ANO byl ústřední postavou korupční kauzy Stoka.

Na centrální radnici se rodí nová koalice Společně (ODS s TOP 09) a ANO, která má prostou většinu 23 ze 45 mandátů. Podle jejích členů „selhání jednotlivce“ nebrání další spolupráci.

Oulehlová ve čtvrtek při neúčasti vazebně stíhaného Bradáče řídila jedno z posledních zasedání bytové komise. „Čeká nás normální program navržený bytovým odborem. Žádné změny. Budou jen odloženy body týkající se přidělení bytů, protože jsme zadali audit,“ řekla krátce před jednáním.

Co všechno tedy má audit kontrolovat?

Nevím, jak budou pracovat kontroloři.

Myslím tím, na jaké období se zaměří.

Budou kontrolovat všechny věci, které máme teď do komise, a to v případě šetření panem inženýrem Radimem Suchánkem (pracoval jako technik na správě nemovitostí městské části, figuruje mezi obviněnými - pozn. red.), zdali to bylo v pořádku.

Kolik přidělení bytů tedy audit zpětně prověří?

Nevím, kolik to bude celkově, ale třeba dneska jich máme 15. Prověříme, jestli jsou podklady v pořádku. Už byly prověřeny byty, které jsme měli na radě v září, byť to byla nadstandardní věc. Ale než šly do rady, tak je radní (za ODS a Brno autem Jan) Mandát nechal prověřit auditem. Bylo to v pořádku.

Opozice poukazuje na to, že neprůhledně mohlo být jen za poslední dva roky přiděleno 30 až 40 bytů. Zpětně tedy byty prověřovat nebudete?

(Směje se.) Pardon. Na upozornění opozice byla dříve zřízena pracovní skupina, která navrhla drobné dílčí změny. Pravidla pro přidělování obecních bytů vycházejí z magistrátních pravidel. Magistrát dělal audit a neshledal žádné pochybení.

Ano, paní Fuchsové se na facebooku zdálo něco nepravdivého ohledně žadatelky (jedna ze žadatelek uváděla v žádosti i své těhotenství, ale podle Fuchsové bylo na sociálních sítích patrné, že žadatelka těhotná není - pozn. red.). Já Facebook nesleduju. Na její upozornění to bylo prověřeno a přidělení se do rady ani nedostalo.

Když někdo na něco upozorní, tak by měl činit patřičné kroky. Šéfka kontrolního výboru je v čele tohoto orgánu čtyři roky, aby nejen upozorňovala, ale aby si nechala pověření zastupitelstva a ty věci prověřovala a šetřila. Nejsem si vědoma, že by za čtyři roky něco takového bylo uděláno.

Chápu tedy správně, že falšování podkladů pro přidělení obecních bytů je problém opozice?

Ne.

Jak tedy z pohledu členky bytové komise vnímáte, že po kauze Stoka na radnici vyplouvá na povrch další korupční případ? Voliči mohu nabýt pocitu, že se tady naprosto běžně kšeftuje s veřejným majetkem.

Systém přidělování bytů se nezměnil ani za minulého volebního období. Tehdy byl čtyři roky předsedou bytové komise pan David Oplatek (člen Zelených - pozn. red.). Nic se neměnilo, jen se dělaly dílčí kroky ke zlepšení.

A jaké dílčí kroky?

Audity. Pro větší transparentnost dostal každý člen komise možnost podpořit žadatele půlbodem navíc. Bylo domluvené, že než půjdou žádosti do rady, tak si paní vedoucí nechá od příslušných žadatelů doložit jejich doporučení od zaměstnavatele a další přikládané dokumenty. Když do komise dostanu materiály, jakou mám možnost si to ověřovat? Nemám ani oprávnění tyto věci prověřovat.

Mluvíte o vylepšování kontrolních mechanismů, přesto vyšlo najevo, jak šéf bytové komise podle policie s byty handloval. Je tedy přidělování bytů v této formě udržitelné?

To je ale selhání jednotlivce. Vycházíme z magistrátních pravidel. My si je neupravujeme sami.

Takže za vás je to v pořádku?

Za mě ano. Beru to jako selhání jedince, ne systému. Nezlobte se na mě. Starostou městské části byl zadaný i systémový audit, a jestli se v něm najde skulina, tak ji vylepšíme. Zatím jsme ji nenašli.

Má vůbec bodový systém smysl, když lze i na základě vylhaných skutečností přeskakovat jiné žadatele?

A jaký systém byste navrhl?

Nejsem od toho, abych navrhoval systém. To je na vás politicích.

Dobře. Nevím, jaký systém by měl být.

Takže trváte na selhání jednoho člověka?

Prosím vás, ta komise není o jednotlivcích. Tady je 13 členů.

Na to se chci prosím také zeptat. Na začátku roku 2021 se bytová komise rozšířila o dva členy, včetně takzvaného zástupce veřejnosti Jana Jedelského, kterého tam prosadil politik TOP 09 Martin Brym. Vybavíte si, za jakých okolností?

Jmenovala jej rada. Na doporučení TOP 09. Jinak se člen do komise nemá šanci dostat. Musí dostat doporučení.

Jen nerozumím tomu, proč byl tedy zástupcem veřejnosti.

V jiných komisích jsou také zástupci veřejnosti. V komisi pro bezpečnost mám rovněž zástupce z veřejnosti bývalého člena ČSSD pana Tomáše Řepu. A nemám s tím sebemenší problém. A navrhla jsem si ho tam sama, protože je to super člověk.

Není to za vás problematické?

Ne, proč? Nevidím v tom problém.

Pana Jedelského nominoval do komise politik Martin Brym a později tato komise prohlasovala obecní byt pro jeho syna.

Aha. Tak to si nemyslím. Ne.

Hnutí ANO s ODS už na Brně-střed podepsalo koaliční smlouvu. Je policejní vyšetřování vašich bývalých kolegů nějaký problém pro další spolupráci?

Podívejte se. Říkám, že je to selhání jedince. A ten může selhat v jakékoli straně. Není to systémová chyba.

Brno vlastní 28 tisíc městských bytů. V minulosti se tu řešily desítky pochybných přidělení bytů. Takže za vás není nasnadě uvažovat o změně pravidel, jiné strategii?

Nepřidělují se tady byty jen na základě nějakých pochybností.

Jak jsem říkal, opozice jen na Brně-střed zmiňuje 40 netransparentně přidělených bytů.

Dobře. Když opozice upozorňovala, měla konat.

Jak měla konat, když má minimum hlasů v komisích i dalších hlasujících orgánech?

Nemůže požádat kontrolní výbor o zadání auditu? To nemyslíte vážně. Od toho ten kontrolní výbor je. Na co tam je?

Takže takový počet problematických bytů nevnímáte jako problém?

Já nevím, že jich je 40. Oni to vědí?

Nicméně policie už obvinila členy údajné organizované skupiny z podvodného přidělení nejméně sedmi bytů.

Ano, čtu články občas.

