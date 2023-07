Pomáhal s atentátem na Heydricha, na útěku před gestapem ho zastřelil četník

Po škole nastoupil Jiří Potůček do firmy Baťa, kde se stal gumárenským instruktorem. Po vypuknutí 2. světové války odjel na pracovní cestu do jugoslávského Osijeku, odkud přes Řecko, Turecko a Sýrii odjel do Francie a v lednu 1940 se stal členem československé zahraniční armády.