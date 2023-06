Podmínka pro komunistu Skálu platí, popíral masakr v Katyni

Odvolací soud potvrdil bývalému místopředsedovi KSČM Josefu Skálovi osmiměsíční podmíněný trest za popírání válečného zločinu - masakru polských válečných zajatců v Katyni. Zkrátil mu ale zkušební dobu, a to z pěti let na 1,5 roku.

„Musíme souhlasit s obžalovanými v tom, že názor na to, kdo může za katyňský masakr, se historicky opravdu vyvíjel. Od devadesátých let do současné doby je už ale výklad historicky ustálený,“ uvedla předsedkyně odvolacího senátu pražského městského soudu Hana Chaloupková.