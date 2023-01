Pořádala kurzy etikety se Špačkem, které se nekonaly. Lidem dluží peníze

Měl to být víkend s etiketou a hlavním tahákem byl Ladislav Špaček. „Zaplatil jsem za to 13 800 korun, pro manželku a dceru,“ říká Radomír Fiksa o akci „S etiketou kolem světa – akademie dobrých mravů pro celou rodinu“, která se měla konat v říjnu 2020. Akci pod hlavičkou firmy Etq & Com organizovala Naděžda Labanová, někdy přezdívaná „Madam etiketa“. Peníze vybírala ve dvouměsíčním předstihu v plné výši. Jenže akce se nakonec nekonala.

Následovala série náhradních termínů, od jara 2021 až do loňského října. Kurz ale ani jednou neproběhl. „Napřed to byl covid, potom že se to některým maminkám prý nehodí, pak zase, že je málo lidí,“ vzpomíná Radomír Fiksa, kterému došla trpělivost a chtěl vrátit peníze. Ale ani toho se od Labanové nedočkal. „Myslím si, že už je dávno nemá a ta akce se neuskuteční nikdy,“ dodává rezignovaně.

Stejný kurz etikety si před více než dvěma lety zaplatila také Darja Lodinská. I pro ni se stala částka 13 800 nedobytnou záležitostí. „Neustále posunuje termíny vracení peněz, naposledy to měl být konec listopadu, neposlala nic. Vymlouvá se na covid a na přesun svého podnikání,“ říká Darja Lodinská.

Akce byly zaštítěny jménem Ladislava Špačka, který se ale následně od Labanové distancoval. V dubnu 2021 na svém facebookovém profilu napsal, že jeho letitá spolupráce s Labanovou skončila, protože každý z nich chápal podnikání jiným způsobem. „Dodávám, že nenesu finanční zodpovědnost za podnikatelské aktivity paní Labanové,“ napsal Špaček v příspěvku.

Špaček pro Seznam Zprávy uvedl, že o problémech s vracením peněz za neuskutečněné kurzy ví, protože se někteří lidé, když nepochodili u Labanové, obrátili přímo na něj.

„Já s tím nemám nic společného, jsem výkonný umělec. Já jsem to neorganizoval, nevybíral peníze, to nebyla moje práce. Ale protože je to spojené s mým jménem, je na mně, abych to napravil. Byť to není moje záležitost,“ říká Špaček a dodává, že s lidmi, kteří mu napsali, to již vyřídil. „Takových případů bylo víc, pokud ještě někdo zbývá, ať mi zavolá, nebo napíše.“

Důvody ukončení dlouholeté spolupráce s Naděždou Labanovou ale komentovat nechtěl s tím, že už s ní není v žádném kontaktu.

Po tomto obchodním rozchodu pokračuje Labanová dál v prodeji kurzů a seminářů etikety, z nichž se některé opět neuskutečnily. Například paní Silvia z Bratislavy si zaplatila kurz byznysové etikety za 19 000 korun, stejně jako její kamarádka Lubica z Piešťan. Kurz „Master of Business Etiquette“ se měl uskutečnit v říjnu 2021.

Foto: Václav Šlauf / MAFRA / Profimedia, Profimedia.cz Ladislav Špaček už téměř dva roky s Naděždou Labanovou nespolupracuje.

Pro údajný nezájem se ale nekonal ani v říjnu, ani na jaře 2022, ani na podzim loňského roku. Zatím poslední termín je letošní březen. „Tento termín nám přišel strašně daleko, tak jsme jí napsaly, ať nám vrátí peníze. No a nastal kámen úrazu. Nejdřív nezvedala telefon. Napsaly jsme jí slušný e-mail. A na to konto byla paní Labanová velmi nepříjemná, že se ještě s takovým chováním za 16 let nesetkala. No, upřímně, ani já jsem se s takovým chováním ještě nesetkala,“ říká paní Silvia.

Na své peníze čeká i Dagmar Schwarzová z Prahy, která v srpnu 2021 zaplatila za kurz etikety pro sebe a své dvě dcery dohromady 20 700. Poté, co se kurz nekonal a další termíny se posouvaly, chtěla peníze zpět. „Mně došly nervy v září, protože jak všechno zdražilo a já mám tři děti, tak jsem začala mít problém s penězi. Tak jsem jí napsala na facebook špatnou recenzi. Okamžitě mi volala, ať to smažu a že to je nezákonné. Stavěla to tak, že já ji napadám, a začala být hnusná,“ popisuje Dagmar Schwarzová.

34 exekucí a zpronevěra

Naděžda Labanová dnes vystupuje pod uměleckým jménem Nada Ambra Laban. Na svých webových stránkách nabízí další semináře jako „Emoční inteligence a dobré mravy“ nebo „Lidské vztahy a komunikace“. Ráda se ukazuje ve společnosti celebrit, některé pak v minulosti účinkovaly i na jejích kurzech etikety, které skutečně proběhly.

Když Seznam Zprávy Labanovou kontaktovaly, uvedla, že se všemi nespokojenými klienty situaci řeší. „To jsou akce, které byly v době covidu, a to zastavilo všechny dětské pořady. Pak jsem jim dala náhradní termín, do toho vlítly zase nějaké chřipky, takže se to posunovalo a teď jsem navrhla, že mohou požádat o vratku anebo zápočtem jiný seminář, který se určitě uskuteční, ale je pro dospělé. Všichni chtěli vratky, takže jsme nastavili kalendáře a vracím to,“ tvrdí Labanová.

Jak ale Seznam Zprávy zjistily, Labanová má finanční problémy již řadu let. Už dvakrát byla odsouzena za trestný čin zpronevěry. Poprvé v roce 2007, kdy dostala dvouletý podmíněný trest, který však v lednu 2013 zahladila Klausova amnestie. Podruhé pak v dubnu 2013, kdy dostala opět podmíněný trest v délce 8 měsíců.

V roce 2021 pak bylo na její osobu vedeno 34 exekucí. Dlužila za leasingy, telefony, nájmy. Její dluhy přesahují celkem 5 milionů korun. Před dvěma lety si zažádala o oddlužení v rámci insolvenčního řízení, které jí na konci roku 2021 bylo schváleno.

Kromě toho je od července 2021 jednatelkou a majitelkou firmy Etq & Com, pod kterou organizuje kurzy etikety a jež byla původně napsaná na její matku. Ta později zemřela a Labanová firmu v únoru 2021 převedla na svou známou, Venuši Fialovou. Ta ve firmě figurovala ale pouhých pět měsíců.

„Nechala jsem se od ní přemluvit. Měla exekuce, tak potřebovala někoho, kdo firmu dočasně povede. Jenže jakmile jsem firmu převzala, ozval se okamžitě věřitel kvůli dluhu za nájem, další kvůli dluhu za telefon, byly to statisíce. Tak jsem jí řekla, že buď si firmu převede na sebe, nebo ukončím její činnost. Že nebudu platit cizí dluhy,“ říká Venuše Fialová. Labanaová tak firmu převedla zpět na sebe.

Místo vrácení peněz večeře o šesti chodech

Poté, co se Seznam Zprávy začaly o fungování Naděždy Labanové blíže zajímat a hovořily s řadou jejích nespokojených klientů, začala být aktivnější i Labanová.

Například Radomíru Fiksovi nabídla místo vrácení peněz účast na kurzu Bon appetit o etiketě stolování, který by měl proběhnout letos v březnu. „Nerad, ale asi to přijmu, byť o šestichodovou večeři za 5000 moc nestojím. Asi u mě zvítězí pragmatismus,“ řekl Seznam Zprávám s tím, že dá vědět, zda se kurz alespoň tentokrát uskuteční.

Také Silvia a Lubica ze Slovenska se částečně dočkaly – z celkového dluhu 38 000 korun jim Labanová na konci loňského roku poslala 500 eur, v přepočtu zhruba 12 500. Na zbytek peněz ale stále čekají.