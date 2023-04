Česká pošta řeší, co dělat se zrušenými pobočkami. První už je na prodej

Opoziční poslankyně Jana Vildumetzová Mračková (ANO) upozornila na to, že pošta začíná „překvapivě rychle prodávat své nemovitosti“. Mezi těmi v současnosti prodávanými však není žádná z poboček plánovaných na zrušení.

Mluvčí České pošty její slova odmítá s tím, že státní podnik nabízí nepotřebné objekty k prodeji neustále a s plánovanou reorganizací to nesouvisí.

„Nemá to přímou vazbu na současné rušení poboček. Časem se v seznamu samozřejmě objeví i objekty, ve kterých jsou rušené pošty, pokud pro nemovitosti nebudeme mít využití a obce o ně nebudou mít zájem,“ řekl Seznam Zprávám tiskový mluvčí České pošty Matyáš Vitík.

Mezi objekty, které pošta do budoucna nabídne k odkupu, se zatím objevila pouze výše zmíněná pobočka ve Svitavách.

Mezi prodávanými objekty jsou podle mluvčího momentálně třeba budovy, kde v obci vznikla Pošta Partner a státní podnik tak objekt už nevyužije. V nabídce jsou ale i budovy, kde pošta stále sídlí a ani se nebude její pobočka rušit. „Jde třeba o případ ve Valticích. Pošta v objektu zůstává, ale my pro celou budovu nyní nemáme využití, proto ji nabízíme k prodeji s tím, že pobočka tam zůstane v nájmu,“ popsal. Takzvaně ve vlastním je pošta prý zhruba u třetiny stávajících poboček.

Konkrétní objekty po zrušených pobočkách mohou do nabídky přijít až po definitivním určení toho, jaké pošty opravdu zaniknou. „Seznamy se ještě mohou měnit na základě jednání se starosty,“ vysvětlil Vitík. Obce zároveň dostanou nabídku si nepotřebný objekt odkoupit do svého vlastnictví. „Jako státní podnik musíme nabízet cenu dle znaleckého posudku,“ řekl mluvčí. Pokud obec odkup odmítne, objekt půjde do aukce.