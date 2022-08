Prahu čeká po půl století první trolejbusová linka. Další se plánují

První linka se začala budovat v lednu, povede z Palmovky do Miškovic a má být v provozu nejpozději příští rok na jaře.

Dopravní podnik by na ní měl využívat patnáct nových parciálních trolejbusů SOR TNS 18, které nemusí být připojeny k troleji neustále.

Chlupáček argumentuje i tím, že je motor trolejbusů tišší než u klasických autobusů, takže by se měl snížit hluk v ulicích.

Zdeněk Lokaj z Dopravní fakulty ČVUT říká, že zavádění trolejbusů považuje za dobrý nápad, jedním dechem ale upozorňuje, že by se linky měly budovat pouze tam, kde to dává smysl.

„Ačkoliv jsou trolejbusy ekologičtější, je třeba pro ně vybudovat celou dopravní infrastrukturu. Nejen troleje, ale i měnírny a další. Takže pakliže to není na skutečně vytížené lince, nemusel by to být zrovna ekonomicky výhodný krok. V jejich zavádění bych tedy jednal opatrně,“ vysvětlil pro Seznam Zprávy.