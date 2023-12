Pražský magistrát zakázal propalestinskou demonstraci

Na shromáždění chtěli lidé demonstrovat „na podporu hesla ‚From the River to the Sea, Palestine will be free‘ – ‚Od řeky k moři bude Palestina svobodná‘ v jeho nenásilné původní podobě za rovnost, svobodu a spravedlnost pro všechny lidi žijící od řeky Jordán ke Středozemnímu moři,“ uvedl v oznámení o demonstraci svolavatel Filip Outrata.