Akademici varují před antisemitismem. „Chceme konec násilí,“ oponují studenti

Souhlasí s ním i osmadvacetiletý Gat Granas. „Přirozenou vlastností sloganu je být poutavý. Jeho sdělení je pro jeho uživatele jednoduché, a navíc se rýmuje (anglicky: From the River to the Sea Palestine will be free – Od řeky k moři Palestina bude svobodná). Ale když to slyším jako Izraelec, znamená pro mě snahu o vyhlazení mé země, snahu o vyhlazení jediné židovské země na světě. To heslo proto je antisemitské.“