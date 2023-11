Vnitro zakázalo propalestinské heslo. Aktivisté se chtějí bránit

Pořadatelé demonstrací za klid zbraní v Pásmu Gazy odmítají středeční rozhodnutí Ministerstva vnitra, podle něhož může být použití hesla „From the River to the Sea, Palestine will be free“ v určitých případech trestným činem.

„Je protiprávní to heslo zakazovat. Je to omezování svobody slova, chtějí nás trestat za něco, co neříkáme,“ řekla Seznam Zprávám Jana Rydvanová z iniciativy Ne naším jménem! - Iniciativa za spravedlivý mír na Blízkém východě.

Podotkla, že jsou v kontaktu s právníkem a hodlají rozhodnutí vnitra řešit právní cestou.

Heslo „Od řeky k moři, Palestina bude svobodná“, které často zní na propalestinských demonstracích, probírali ve středu zástupci Ministerstva vnitra, Nejvyššího státního zastupitelství a policie. A došli k závěru, že za určitých okolností může být jeho skandování či prezentace na transparentu protiprávní.

„Závěrem diskuze je, že užití hesla ‚From the River to the Sea/Palestine will be free‘ je v kontextu útoku Hamásu proti Izraeli ze 7. října 2023 problematické a mohlo by naplňovat znaky trestného činu,“ informovala v tiskové zprávě mluvčí rezortu Klára Dlubalová.

„Vazba na hnutí Hamás a další organizace volající po zničení státu Izrael je dle Ministerstva vnitra jednoznačná, heslo bylo historicky většinově využíváno ve spojení s jasně deklarovaným požadavkem na zničení existence státu Izrael a odstranění části obyvatelstva jakoukoli, i násilnou, formou,“ dodala.

Policie avizovala, že se bude aktivně případné propagaci hesla během demonstrací věnovat.

Aktivisté, kteří v Česku už dlouhé roky vystupují na podporu Palestiny, čerstvý výklad Ministerstva vnitra odmítají.

„Samozřejmě s tím nesouhlasíme. Nás by zajímalo to důkazní břemeno. Tam jsou totiž určitá lživá obvinění, že to heslo historicky znamená genocidum a podobně. To prostě není pravda, to by se dalo napadnout,“ říká pro Seznam Zprávy Zdeněk Jehlička z iniciativy Ne naším jménem! – Spravedlnost pro Palestinu.

Iniciativa svoje stanovisko zveřejnila už začátkem listopadu. Heslo podle ní znamená touhu po svobodě pro všechny bez rozdílu.

Prohlášení iniciativy Ne naším jménem! „Heslo od řeky k moři nevzniklo s myšlenkou na vyhánění, ale jako vyjádření touhy po svobodě, důstojnosti a rovných právech všech. Všech lidí žijících od řeky k moři, pro něž tato země je a zůstane domovem, ať jsou to Židé, Palestinci, nebo příslušníci jiných menšin. Z těchto idejí se toto heslo zrodilo, takto je široce chápáno lidmi po celém světě, kteří se s přesvědčením o hodnotě univerzálního humanismu k tomuto heslu hlásí. A takto je chápeme a užíváme i my. Dnes a tady. Odmítáme, aby si heslo ukradli ti, kteří chtějí vyhánět nebo zabíjet jedny či druhé. Nejsme šovinisti a je pro nás nepřijatelné, aby byla svoboda Palestinců podmíněna vyháněním Židů. Nejsme antisemité a je pro nás nepřijatelné, aby byla existence Izraele podmíněna židovskou nadřazeností – či nadřazeností kohokoliv jiného.“ Zdroj: prohlášení iniciativy Ne naším jménem!

Debaty nejen v Česku

Kvůli útoku Hamásu na Izrael 7. října, následné izraelské odvetě a především kvůli propalestinským demonstracím se zmíněným heslem zabývají patřičné orgány napříč Evropou.

Od minulého týdne je heslo jako symbol terorismu trestně stíhatelné ve spolkové zemi Bavorsko, naopak v Nizozemí odvolací soud rozhodl, že použití hesla není trestné a nejde ani o projev antisemitismu.

Budou v Česku demonstranti dodržovat pokyny policie, pokud jim na místě zakáže skandovat pokřik o svobodné Palestině? „Uvidíme, na čem se dohodneme. Jsou různé varianty toho hesla. ‚From the River to the See, Palestinians will be free‘ (Od řeky k moři, Palestinci budou svobodní) nebo ‚…all the people will be free‘ (všichni lidé budou svobodní) nebo ‚…we demand democracy‘ (chceme demokracii). Jsme velice zvědaví, jak si někdo bude stěžovat na to, že chceme, aby od řeky k moři byli lidé svobodní a rovnoprávní,“ podotýká Jehlička.

Rozhodnutí vnitra dopadlo už na účastníky středeční demonstrace. „Trochu jsme to upravili. ‚From the River to the See, all the people must be free‘ (všichni lidé musí být svobodní) a podobně. My tím myslíme: Palestina svobodná od apartheidu, svobodná od kolonizace, svobodná od blokády Gazy a tak dále. Celý ten systém byl postaven na nespravedlnosti, na diskriminaci, na kolonizaci. My chceme odstranit tenhle systém, ne ty lidi. Chceme, aby tam lidé žili jako rovní,“ uvádí Rydvanová.