Před oslavami kdosi popsal pomník sovětských vojáků. Dvě Z vyšetřuje policie

Primátor Jiří Anděl (ANO) ČTK řekl, že trestní oznámení na neznámého pachatele podalo město. „Během pietního aktu byly nápisy zakryté bílými ubrusy,“ uvedl primátor. „Jsou to nepříjemné věci a samozřejmě to uvedeme do původního stavu,“ dodal. Pietní akt se podle něj zatím obešel bez dalších nepříjemností.