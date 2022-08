„Před rizikem požáru jsme varovali.“ První obec se chce soudit s parkem

„Už jsem to projednal s právním zástupcem, pravděpodobně budeme řešit trestní oznámení pro podezření ze spáchání nedbalostních trestných činů, třeba porušení povinnosti při správě cizího majetku. Budeme muset uplatňovat i žalobu na náhradu škody,“ sdělil Seznam Zprávám starosta Starých Křečan František Moravec.

Na koho konkrétně půjde trestní oznámení, se podle starosty ještě rozhodne. „To přesně nevím, jestli to půjde na neznámého pachatele, nebo přímo na správu národního parku. Poradím se s právním zástupcem a ten rozhodne.“

„Měl tam být nějaký lesní hospodářský systém. Chtělo se to řešit tak, že se to nechá volně přírodě. Upozorňovali jsme, že tam leží miliony kubíků dřeva, a říkali jsme, že je tam velké požární riziko,“ říká starosta Moravec, co se podle něj podcenilo.