„Přístup národního parku byl nelidský.“ Obyvatelé Mezné se chtějí soudit

„Neudělali nic pro to, aby domy před požárem ochránili. Říkali, že když les shoří, je to dobře, protože tam něco nového vyroste. Tak mohou zacházet s lesem, ale ne s domy, kde někdo bydlí. Ten přístup byl nelidský,“ pokračuje v kritice vedení národního parku.

Park sice zahájil celou řadu nových protipožárních opatření, podle místních je ale pozdě. „To, co dřív říkali, že se kácet nesmí, začali kácet. Jsou plány na to, aby ve vesnicích byl dostatek vody. Najednou to jde. Ale to je s křížkem po funuse,“ říká Hrdlička.