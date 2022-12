Předvánoční shon kurýrů. 30 balíčků do 20 přepážek nenacpeme, říkají

Směna mu oficiálně začíná až v sedm ráno, do depa společnosti Zásilkovna na letišti Brno-Tuřany ale vchází o hodinu dřív.

Lukáš Svatuška chce být co nejdříve doma. Začíná nákladem zásilek do dodávky - během dnešních 30 zastávek má doručit 720 balíčků, ty se mu ale do vozu najednou nevejdou. Před Vánoci tak kurýři běžně jezdí na dvě kola.