Přeplatky za léky by se měly odečítat automaticky v lékárně, navrhuje ministerstvo

Limit na platbu za léky je daný zákonem a liší se podle věku. Vratky doplatků by od roku 2025 neměly chodit zpětně na účet nebo složenkou, načtou se lidem automaticky. „Bude to drobná změna, ale bude představovat poměrně velký zásah, například napojení na systém České správy sociálního zabezpečení,“ řekl náměstek ministra zdravotnictví Jakub Dvořáček. S návrhem v září letošního roku přišla Česká lékárnická komora.

Limit je daný zákonem a liší se podle věku. U dětí a seniorů nad 65 let je 1000 korun, u starších 70 let a zdravotně postižených 500 korun a u ostatních dospělých 5000 korun. Pokud součet doplatků nad tento limit za čtvrtletí překročí 200 korun, pojišťovna ho vyplatí na účet nebo zašle složenkou. Pojišťovny dlouhodobě upozorňují, že si lidé peníze ze složenky často nevyzvedávají, částečně proto, že mají u pojišťovny nahlášenou adresu, kde fakticky nežijí. Zároveň pro ně posílání složenek znamená vysoké finanční náklady a administrativu.

Ministerstvo zdravotnictví na dnešní bilanční konferenci představilo také další kroky, které chce dokončit ve druhé polovině volebního období a které budou mít dopady přímo na konkrétní pacienty. V únoru chce představit mobilní aplikaci EZ karta, která by měla nahradit „covidovou“ Tečku. Bude v ní prozatím možné zobrazit absolvovaná očkování, do budoucna i další informace, například lékařské zprávy či výsledky vyšetření.

Ty by měly podle ministra od roku 2025 elektronicky putovat také mezi zdravotnickými zařízeními. Nejdříve chce spustit elektronickou žádanku, která nahradí papírový formulář. Zařízení by také měla elektronicky sdílet výsledky těchto vyšetření nebo by se propouštěcí dokumentace pacienta mohla automaticky dostávat například k jeho praktickému lékaři nebo specialistovi.

Lepšit by se podle ministerstva měla i dostupnost léků. Po změně zákona o léčivech by výrobci a distributoři měli držet několikaměsíční zásobu vybraných léků, lidé si také budou moci zjistit online, zda má lékárna jejich léky skladem. Ministr dnes novinářům řekl, že do konce volebního období by měla být v tuzemsku zahájena stavba továrny na penicilin.