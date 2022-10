Při tlačenici na diskotéce ve Slušovicích se vážně zranilo pět lidí

Pět zraněných v nejvážnějším stavu převezly sanitní vozy do nemocnice, přičemž dva pacienti skončili na jednotce intenzivní péče dětského oddělení nemocnice. Věk zraněných se pohybuje od 15 do 20 let, řekl dnes mluvčí Zdravotnické záchranné služby Zlínského kraje Jakub Omelka. Policie v souvislosti s neštěstím na slušovické diskotéce zahájila trestní řízení pro podezření z těžkého ublížení na zdraví.