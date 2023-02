Přibylo trestných činů z nenávisti. Proč to může být i „dobrá“ zpráva

Člověk by měl zbystřit, když vidí konkrétní výzvu k násilí, dehumanizaci, omezování lidských práv a podobně. To jsou kategorie, kterým se policie věnuje. Je mi jasné, že ne všechno lze postihnout – komentářů na sociálních sítích jsou tisíce. Ale neměli bychom vůči nim být lhostejní jen kvůli tomu, že jich je hodně.

To je na diskuzi, ale nemyslím si, že to platí vždy absolutně. Jsou tradiční ohrožené skupiny, například z důvodu náboženství, barvy pleti, rasy a podobně, na které se útočí dlouhodobě bez ohledu na to, co ve společnosti zrovna rezonuje.