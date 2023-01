Egyptská policie loví LGBT lidi na internetu. Sama je tlačí k „nekalostem“

Jednou z takových obětí byl člověk, kterého BBC nazývá Laith, což však není jeho pravé jméno. V dubnu 2018 byl tento tanečník kontaktován z telefonního čísla svého přítele. Když však Laith dorazil na schůzku, jeho přítel nikde nebyl. Místo toho na něj čekala policie, která ho zatkla a uvrhla do cely mravnostního oddělení.

Skotsko se dosud snažilo respektovat práva transgender vězňů a umísťovat je do zařízení odpovídajících jejich genderu. Praxi však zřejmě změní případ Isly Brysonové, která v minulosti (před svou tranzicí) znásilnila dvě ženy.

Později z Egypta uprchla do Kanady, kde získala azyl. S mentálními obtížemi se ale potýkala i nadále a nakonec si v Kanadě vzala život . „Zkušenost byla krutá a já jsem příliš slabá na to, abych odolala,“ napsala v krátkém, dojemném ručně psaném vzkazu, který se hojně sdílel na sociálních sítích.

Zemi ale museli kvůli společenským a politickým hrozbám opustit i další aktivisté v oblasti LGBTQ+ práv, perzekuovaných byla celá řada. V lednu 2019 se do vězení na jeden rok dostal moderátor Mohamed El Gheity, a to jen za to, že hostem jeho televizního pořadu byl člen LGBT+ komunity.