Produkční z Netflixu oklamal dozorce a dostal se ke Krejčířovi do vězení

O českém uprchlíkovi Radovanu Krejčířovi, který před více než sedmnácti lety utekl kvůli policejnímu vyšetřování z Česka, by mohl vzniknout další film.

Zaznělo to během soudního jednání, u něhož se projednává případ, kdy se Krejčíř v roce 2016 pokusil o útěk z vězení.

Českého podnikatele navštívil v oddělení věznice Kgosi Mampuru, kde je nejvyšší stupeň zabezpečení. S sebou si vzal i smlouvu o další spolupráci, která byla následně založena do soudního spisu.

Podle žalobce Rubina to je kvůli zmíněnému incidentu. Všechny návštěvy Radovana Krejčíře jsou tak nyní mnohem důkladněji sledovány.

Tuzemské Ministerstvo spravedlnosti usiluje o vydání Krejčíře do Česka nepřetržitě už od roku 2007, kdy o to požádalo jihoafrické úřady.

Vydání komplikuje hlavně fakt, že Krejčíř si má v Jihoafrické republice odsedět celkem 35 let, navíc mu hrozí další tresty v ještě nedokončených řízeních. V Česku byl oproti tomu Krejčíř pravomocně odsouzen pouze na 15 let, a to za pokus o vytunelování státního podniku Čepro a další trestnou činnost.