Průměrný starobní důchod vzrostl na 19 438 Kč

Vyplývá to z údajů a odhadů České správy sociálního zabezpečení (ČSSZ). Starobní penzi od ČSSZ dostává více než 952 000 mužů a více než 1,4 milionu žen. Své důchodové systémy mají pak i armáda či policie.

Minulý rok se důchody zvyšovaly celkem třikrát. Poprvé se zvedly v lednu v řádném termínu a dvakrát pak rostly kvůli vysoké inflaci, a to v červnu a v září. Průměrný mužský starobní důchod se tak za loňský rok meziročně zvýšil o 2855 korun a ženský o 2424 korun.

Za nižšími penzemi žen jsou jejich nižší výdělky i to, že do důchodu odcházejí podle počtu dětí dřív než muži. Důchodový věk pro obě pohlaví se ale postupně srovnává, sjednotit by se měl v příštím desetiletí.