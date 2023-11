Půjčka 50 tisíc na rok? Přeplatit můžete až 180 tisíc, ukazuje srovnání

„Když si půjčíte 50 tisíc korun na 12 měsíců, tak zaplatíte 90 tisíc na úrocích a v poslední splátce zaplatíte měsíční úrok 7,5 tisíce korun plus k tomu 50 tisíc, co jste si na začátku půjčil. Je to úplně smrtící věc, která nemá na spotřebitelském trhu co dělat,“ konstatuje Borges.