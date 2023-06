Rodičovský příspěvek stoupne o 50 tisíc korun

V plánu je navýšení příspěvku o 50 000 na 350 000 korun. Novelu nyní posoudí Sněmovna. Současně kabinet schválil návrh, aby náhradní výživné mohl stát dětem neplatičů místo nejvýš dvou let vyplácet až čtyři roky.

Odstupňovat navýšení rodičovského příspěvku i pro rodiny dětí narozených loni a letos chtěli Piráti. Navrhovali, aby rodiny letos narozených dětí dostaly navíc 30 tisíc korun, rodiny dětí narozených loni 10 000 korun. Jurečka šel dnes na zasedání vlády s návrhem na navýšení o 30 000 korun pro rodiny děti narozených v druhé polovině roku letošního. Podle Richterové by Piráty preferovaný návrh stát vyšel celkově na 4,2 miliardy korun rozpočítaných do třech let.