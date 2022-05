Rozepře o nové stanové městečko pokračují. Podle Prahy možná nebude potřeba

Plán na vybudování stanového městečka pro ukrajinské uprchlíky v Malešicích má zádrhel. Hasiči, kteří v úterý posuzovali příjezdové cesty a ve středu možnosti samotné výstavby, dospěli k závěru, že je na pozemku potřeba vykácet keře.

„Nejdřív se řekne, jak to má vlastně vypadat a vytvoří se plánek tábora. Když se pak schválí, přijdou lidé, kteří mají na starosti stany postavit. V tomto případě jsme to my, hasiči,“ popsal Seznam Zprávám celý proces mluvčí pražských hasičů Martin Kavka.

„Neurčujeme, jestli se mají vykácet, ale za jakých podmínek jsme schopní stanové městečko postavit. To jsme potom schopni udělat za několik hodin,“ dodal.

Starostka Prahy 10 Renata Chmelová (VLASTA) už ve středu Seznam Zprávám ale řekla, že kácení není možné bez povolení. Ve čtvrtek pak dodala, že podle zákona o ochraně přírody a krajiny je nutné mít souhlas městské části a umožnit přihlášeným spolkům, aby se řízení řádně zúčastnily.

„Dnes ráno jsem obdržela dvě žádosti o povolení kácení souvislého keřového porostu od vlastníků pozemků, jednu od České pošty, druhou od magistrátu. Jde o 5293 metrů čtverečních souvislého porostu keřů,“ sdělila Seznam Zprávám.

Stačilo by kácení nařídit

Žádosti by tak nyní měly projít „transparentním procesem posouzení“, což prý potrvá minimálně tři týdny. Stanové městečko však má začít fungovat 31. května.

Vše by přitom šlo podle starostky v době nouzového stavu urychlit. „Překvapuje mě, že (pražský primátor) vykácení nenařídil rovnou, když tam to stanové městečko musí být za pět dní,“ řekla s odkazem na zákon o krizovém řízení, který umožňuje například stavbu či kácení bez povolení nařídit.

Primátor Zdeněk Hřib (Piráti) ale požádal pouze o povolení ke kácení.

Možnost využít nouzový stav připustil i mluvčí magistrátu Vít Hofman. „Primátor sice zatím pokyn (ke kácení) nevydal, ale bude se to řešit operativně,“ reagoval mluvčí na dotaz s tím, že magistrát stále počítá termínem na konci května.

„Městečko se zatím nezačalo ani stavět. A doufáme, že to nebude možná nakonec ani potřeba, protože počty přicházejících uprchlíků se stále snižují,“ doplnil později.

„Dalo by se to zvládnout“

Chmelová mezitím se starostou Prahy 8 Ondřejem Grosem (ODS) mluvila o již fungujícím stanovém městečku v Troji. A slyšela od něj, že tamní radnice za celou dobu provozu nezaznamenala problém. „Jsem přesvědčená, že pokud to bude fungovat jako v Troji, tak by se to dalo zvládnout i v Malešicích,“ řekla.

Rozhodnutí o vybudování stanového městečka pro uprchlíky z Ukrajiny, kteří nemají nárok na dočasnou ochranu, oznámil v úterý ministr vnitra Vít Rakušan (STAN). „Prověřovalo se více lokalit, ale tato se ukázala jako jediná vyhovující,“ přiblížil poté primátor Hřib.