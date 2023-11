Rozjezd sousedského hlídání se odsouvá

Záměr je takový, že chůva nebo „hlídač“ budou moci u sebe doma zřídit jednu sousedskou dětskou skupinu a starat se až o čtyři děti ve věku od šesti měsíců až do povinné školní docházky.

Konkrétně: Měsíční příspěvek za celodenní docházku je aktuálně u dítěte do tří let věku 10 955 korun, u staršího pak 6444 korun. K tomu je možné ještě žádat poplatek od rodičů, jehož maximální výši stanovuje vláda a pro letošní rok je to 4720 korun. Pečovatel si tak v rámci jedné skupiny může přivydělat desetitisíce měsíčně.