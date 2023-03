Štědré, ale státu se to může vyplatit, píší čtenáři o sousedském hlídání

Redakce Seznam Zpráv vybrala do Fóra čtenářů nejzajímavější názory z diskuzí u článku o státem placeném hlídání dětí mezi sousedy.

Renata Synková: Jsem lékařka na rodičovské dovolené. Sama bych dítě do jeslí nikdy nedala, ale rozhodně bych uvažovala o takovém hlídání jednoho dítěte. Aspoň by dcera měla parťáka na hraní.

Berenika Kopřivová: Tak to je opravdu směšné. Já jako učitel se dvěma VŠ a plným úvazkem, 17 lety praxe, třídnictvím, doučováním a vedením kroužků bych měla nižší hrubý plat než sousedka bez vzdělání, která by si vzala na hlídání ke svému 4 další děti. To by mne zajímalo, kdo se na ministerstvu zbláznil. Jinak princip sousedského hlídání i státní příspěvek plně podporuji – ale ta výše je nesmyslná.

Kristýna Urbanová: Tak přijde mi to štědré, ale pokud je to levnější než školka, tak stát vezme více peněz např. z daní těch matek, co by jinak musely sedět doma (když není místo ve školce) a žádné daně z příjmu by z nich tedy neplynuly a takhle si třeba seženou aspoň částečný úvazek, když budou chtít, a stát si vybere tu daň z příjmu. A sociální. A zdravotní. Takže z hlediska financí se to státu může vyplatit.

Miroslav Šilhavý: Stát by měl zajistit síť jeslí a školek, protože je postavené na hlavu, že jako ne příliš bohatý stát máme extrémně dlouhou rodičovskou. Ve světě je normální mít tři měsíce, maximálně šest. Zbytek je na tom, co si rodiče chtějí dopřát a jak si to zařídí. Pokud nejde zajistit infrastrukturu, pak je potřeba podpořit, aby si rodiče poradili sami, třeba i sousedským hlídáním. Tomu by mělo být kladeno co nejméně podmínek. Rodiče jsou ti, na které musí být přenesena odpovědnost, jestli a komu svěří dítě. Rodič to umí posoudit líp než nějaká vyhláška, která obvykle jakoukoliv snahu zabije. Rozumné mi přijde nastavit horní limit dětí na osobu, ale je lepší ho nastavit spíš vysoko. Na nižším počtu se lidé domluví, ale umožní to řešit nenadálé situace (např. když je výjimečně potřeba pohlídat o jednoho sourozence víc – tak aby to nezhatil jen úřední šiml). Roky se tu slepě razilo, že „vše pro dítě“. Výsledkem naší předlouhé rodičovské je to, že děti mají málo pohybu, nadváhu, úroveň vzdělání klesá a rodiny se rozpadají. Zjevně nastavení, které je doposud štědré, nepřináší žádné měřitelné výsledky. Vím, že maminky a tatínkové mě za takový postoj ukamenují, protože každý rodič má pocit, chce mít pocit a potřebuje mít pocit, že dělá pro dítě to nejlepší. Ale když to objektivně selhává, je potřeba si přestat lhát.

Jana Nováková: Budeme vymýšlet, jak dávat děti na hlídání k sousedům a prarodičům napaříme povinnost pracovat nejméně do 68 let, aby vnoučata pokud možno ani neviděli. Matkám pak zkrátíme mateřskou, aby nemohly být s vlastními dětmi. Tomu se říká prorodinná politika. A ještě by si měli ti dobráci zjistit nemocnost malých dětí, když je všechny chtějí nacpat do jeslí nebo k sousedům.

Martina Zoubková: Tohle bude hodně těžko kontrolovatelné. Nehledě na to, že bude jistě spousta případů, kdy údajný hlídající vlastně hlídat nebude, nebude se starat a bude to brát jako lehce získané peníze. Osobně bych teda syna určitě nedala sousedce, která nemá žádnou kvalifikaci ani praxi pro práci s dětmi.

Fórum čtenářů Redakce Seznam Zpráv vybírá nejzajímavější příspěvky z diskuze čtenářů (některé mohou být redakčně kráceny). Zajímají nás vaše názory na aktuální témata a vážíme si diskutérů, kteří debatují slušně, k věci a dodržují kodex diskuzí SZ.

Klára Šindelářová Špičková: Moc ty rozhořčené komentáře nechápu. Copak je lepší dát dvouleté dítě do třídy třiceti dětí, kde bude ubrečené s nudlí u nosu bez pozornosti, protože ani dvě učitelky takový počet dětí individuálně nezvládají, než ho dát hlídačce nebo kamarádce, která si tím vydělá? A půjde s dětmi na hřiště, zabaví je doma, nakrmí? Placené chůvy takhle fungují, akorát jsou to pro rodiče finančně pěkné palby. Jenom dobře, pokud by s tím pomohl stát a pro matku by to neznamenalo volbu – padne celá má výplata na chůvu, když jsou školky přeplněné a malé děti ani neberou?

Věra Dibliková: Připadá mi to velice rozumné, babička půjde do (i předčasného) důchodu a bude hlídat vnoučata a ještě si přijde na pár korun. Mělo by to tak být i při péči o staré a nemocné, ne jen domov důchodců nebo LDN, tohle je určitě levnější a lepší.