Rozjíždí se „sčítání“ uprchlíků v Česku. Musí se hlásit k prodloužení víz

Během pondělí spustilo Ministerstvo vnitra registraci pro ukrajinské uprchlíky, kteří chtějí i nadále zůstat v České republice. Původní víza dočasné ochrany totiž byla vystavená s platností do 31. březnu 2023.

On-line registraci bude možné provést do 31. března. Splněním tohoto kroku se uprchlíkům prodlouží platnost dočasné ochrany do 30. září. Právě do tohoto data je pak nutné stihnout osobní návštěvu úředníků.