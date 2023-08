Bouřka míří k městu, ale někdy nezaprší. Vliv mají „tepelné ostrovy“

Klimatolog Pavel Zahradníček z Českého hydrometeorologického ústavu v tom však souvislost nevidí. „Vliv města na bouřky nejde pořádně vědecky prokázat, takto se zkrátka bouřky chovají. Dá se říct, že je to náhoda,“ popsal.

„Chování bouřek je v tomto opravdu nevyzpytatelné. Rychle vznikají, zanikají, mění trajektorii směru, takže tepelnému ostrovu města bych to úplně nepřisuzoval,“ reagoval na ostravský případ Zahradníček.

„Pokud je to nepříliš silná bouřka a opravdu rozehřáté město, tak efekt městského tepelného ostrova je dost silný na to, aby trasu bouřky ovlivnil, to není překvapivé,“ míní.