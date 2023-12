Sedm let po srážce na sjezdovce dostal exekuci na 2,7 milionu. Zažaloval Česko

Martin Náhlovský se srazil na alpské sjezdovce s lyžařkou, rovněž Češkou. Po sedmi letech jí musel zaplatit odškodnění, částka se včetně úroků vyšplhala na 2,7 milionu korun. Teď Náhlovský podává žalobu na stát kvůli zbytečným průtahům v soudním řízení.

„Po těch sedmi letech jsem si říkal, že to prostě zkusím. Už mě to stálo tolik peněz, že si to nenechám ujít. Je to poslední možnost,“ říká mladý vývojář.

Rakušané viníka neurčili

Seznam Zprávy tento případ v minulosti detailně popsaly v reportáži, kterou si můžete přehrát v úvodním videu.

Náhlovský se v roce 2016 v rakouském lyžařském středisku Bad Gastein rozjel po černé sjezdovce na snowboardu. Po chvíli se srazil s českou lyžařkou Ivanou Feuereiselovou. On sám vyvázl bez úhony, dvaapadesátiletou lyžařku (která sama komunikuje pouze prostřednictvím svého právního zástupce), ale s polámanými žebry a vnitřními zraněními transportoval vrtulník do nemocnice. Právník zraněné má k dispozici lékařskou zprávu, jež potvrzuje, že utrpěla četná a poměrně vážná poranění. Navíc na tom prý byla po nehodě špatně psychicky.

Snowboardista spolu s kamarádkou pomáhal ženu naložit do vrtulníku a později absolvoval vyšetřování rakouských úřadů, které celou věc uzavřely bez určení viníka.

Jenže – k jeho překvapení – po několika měsících přišlo od českých úřadů obvinění z trestného činu. Obvodní soud snowboardistu potrestal sedmi měsíci odnětí svobody s roční podmínkou a přikázal mu vyplatit čtvrtmilionové odškodné.

Odvolací soud nicméně rozsudek zrušil a jeho rozhodnutí následně potvrdil i Ústavní soud. A to s jednoduchým odůvodněním – o případu hned na začátku rozhodovaly rakouské orgány, které trestní stíháni zastavily. Podle rakouských vyšetřovatelů nebylo možné prokázat zavinění ani ze strany snowboardisty, ani ze strany lyžařky. U srážky nebyli žádní svědci a ani z výpovědí aktérů nebylo zřejmé, co přesně se na sjezdovce odehrálo.

Na neschopence hrála golfové turnaje

Jenže další české soudy byly jiného názoru. Po uzavření trestněprávního sporu se lyžařka začala soudit o finanční náhradu. Po třech letech od výletu do Bad Gasteinu začaly soudy nanovo, a tentokrát byla Ivana Feuereiselová úspěšná.

Případ přitom provázelo několik pozoruhodností. Zprvu se například za poškozenou označila i dcera zraněné lyžařky. Nárok na několik set tisíc korun odůvodnila psychickými potížemi, které jí zranění její matky přivodilo. Soud ale její nárok odmítl.

Zároveň se ukázalo, že už tři měsíce po nehodě se zraněná žena účastnila golfových turnajů. A to přesto, že i několik dalších měsíců poté zůstávala v pracovní neschopnosti. Před soudem tuto skutečnost obhájila tím, že jí lékař doporučil pohyb na čerstvém vzduchu.

Exekutor si naúčtoval 350 tisíc

Více než sedm let po srážce na sjezdovce přišel Náhlovskému účet na 2,7 milionu korun od známého exekutora Juraje Podkonického. Skoro milion a půl korun tvoří odškodné, čtvrt milionu náklady na soud, několik set tisíc úroky a skoro 350 tisíc si naúčtoval exekutor.

„Právníci mi řekli, že rozhodnutí soudu je pravomocné. Ale neměl jsem ani číslo účtu, kam ty peníze poslat. Navíc už jsme pracovali na dovolání, tak mě nenapadlo, že to mám okamžitě zaplatit. Najednou jsem měl obstavený účet, zastihlo mě to na výletě s batohem po střední Americe. S pomocí rodiny jsem to nějak zaplatil,“ popisuje pro Seznam Zprávy.

Snowboardista dodnes nedokáže pochopit, jak mohly soudy dospět ke svému rozhodnutí.

„Není to vůbec logické. Závěr byl, že jsem skočil na její záda a zlomil jsem jí žebra. I když tam vlastně žádná terénní hrana není a nedá se z toho ani skočit. Nikdo z těch sportovních expertů, kteří vypracovali posudek pro soud, na místě nikdy nebyl. Vyhodnocovali to z fotek,“ poukazuje.

Rok a tři měsíce mezi dvěma jednáními soudu

Sedm let soudních tahanic ho stálo nepočítaně času a poměrně dost peněz. Kromě 2,7milionové pokuty musel zaplatit i vlastní právníky.

„Po sedmi letech jsem to zaplatil i s úrokem, což byla taky velká částka. A to ještě není případ u konce, protože jsem podal dovolání,“ popisuje Náhlovský.

Částka navíc – podle jeho názoru – významně narostla kvůli pomalé práci českých soudů. První jednání o odškodném například soud nařídil až po pěti měsících od podání obžaloby. Potom se zase několik měsíců čekalo na vyhotovení znaleckého posudku. Mezi jednotlivými jednáními u soudu tak v jednom případě uplynul i rok a tři měsíce. Soud o odškodné trval celkem čtyři roky a čtyři měsíce.

Foto: Seznam Zprávy Martin Náhlovský.

Náhlovský proto vyzval Ministerstvo spravedlnosti k zaplacení téměř čtvrt milionu korun, o které odškodnění narostlo kvůli úrokům. Po 11 dnech ale přišla zamítavá odpověď: „Soudy činily jednotlivé procesní úkony pravidelně v přiměřených lhůtách s ohledem na složitost věci,“ píše se v odpovědi ministerstva. „Vzhledem ke všem uvedeným okolnostem byla celková délka řízení shledána jako zcela přiměřená.“

Mladý vývojář nakonec podal na Ministerstvo spravedlnosti žalobu a o peníze se teď bude soudit.