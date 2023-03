Šéf strážníků k videu se Železným: Nemám pocit, že bychom pochybili

Pan primátor mě seznámil se stanovisky dvou advokátních kanceláří, s kterými se zcela ztotožnil, stejně tak mi sdělil svůj názor na to, že by kromě systémové nápravy tuto situaci vyřešila i omluva.

Nemám tedy pocit, že bychom jakkoliv pochybili. Pokud by tento postup měl být označen jako nesprávný, tak se do budoucna dostaneme do situace, kdy bude nutné posuzovat, zda daná osoba tím, že je veřejně známá, bude „požívat“ vyšší ochrany nebo respektive zvláštního zacházení, než osoba, která veřejně známá není. Této situaci odlišného posuzování „ve prospěch“ mediálně známých osob, bych se chtěl vyhnout. V současné době totiž platí přesně opačný princip. To znamená, že běžný občan požívá mnohem vyšších ochrany osobnostních práv, než veřejně známá či činná osoba.