Byl jsem ve fatální životní situaci, říká Železný o incidentu se strážníkem

Moderátor České televize Jakub Železný se v úterý omluvil za to, že zastavil auto na nevhodném místě a následně se dostal do slovního konfliktu se strážníkem.

K incidentu došlo před pár měsíci, Městská policie Praha sestříhaný záznam zveřejnila na svých sociálních sítích minulý týden ve čtvrtek.

Podle mluvčí městské policie Ireny Seifertové byl zasahující strážník na běžné obchůzce, nikdo ho na místo nevolal. „Šel okolo, všiml si ho a dělal svoji práci,“ uvedla.

Jakub Železný v rozhovoru pro Seznam Zprávy vysvětluje, co se vlastně stalo.

Kdy se celý incident odehrál?

Nejsem si jist, ale už je to pár měsíců zpátky.

Policie uvedla, že to bylo na konci minulého roku. To tedy odpovídá?

Městská policie, prosím, to je rozdíl, to se omlouvám. Ale ano, je to možné. Byl to rozhodně přelom roku.

Městská policie ale záznam zveřejnila až minulý týden ve čtvrtek. Nevidíte v tom možnou souvislost s vaší případnou kandidaturou na post generálního ředitele České televize?

Nezlobte se, vůbec netuším. Upřímně je mi to úplně jedno. Ať si zveřejňují, co uznají za vhodné. Opravdu nevím. Asi nežiju v takovémto světě a neuvažuju v takovýchto konstrukcích. Můžu si o tom něco myslet, ale rozhodně nebudu nikoho z ničeho takového obviňovat, opravdu ne. Já jsem k tomu napsal svoje vyjádření na twitter.

Včera mě “přepadla” bulvární TV (její právo) k jakémus videu. Nechápal jsem. Tak jsem dnes shlédl: Vteřina, kdy se dovíte: blízký se neuzdraví. Zastavíte. Blbě. Strážník hned řve. PAK zapne kameru. (A MP video sestříhá). I tak měla má reakce být jiná! Mrzí mě to, omlouvám se. J. pic.twitter.com/6437A7soTu — Jakub Železný🇨🇿 (@JakubZelezny) March 21, 2023

Platí vaše omluva i směrem k městské policii?

Nezlobte se, přece po mně nechcete, abych dovysvětloval vysvětlené. Něco jsem napsal, za své chování se omluvil. Tím to pro mě končí.

Na twitteru kritizujete, že je video sestříhané. Co v něm chybí?

Upřímně mě trošku zarazilo, když paní mluvčí napsala, že jsem někde napsal, že to bylo „účelově“ sestříhané. Já to slovo nepoužívám, nevím, co znamená. Takže neříkala pravdu. Nikde jsem neřekl, že to bylo účelově sestříhané. Já jsem řekl, že to je sestříhané. Ona sama řekla, že to je sestříhané. Je to sestříhané.

Co v něm tedy chybí?

No ten začátek.

A co se na tom začátku stalo?

Nezlobte se, je to v tom tweetu. Omlouvám se, nechci to eskalovat. V tom tweetu je to velice stručně a jasně řečeno. Způsob, jakým mě ten strážník oslovil, je v tom tweetu v jedné větě popsaný. Potom teprve zapnul nahrávání, což ani oni nepopírají. A pak se dělo, co se dělo, a já se za to omluvil. Kde je problém?

Mohl byste popsat, proč jste na tom místě zastavil?

To jsem také napsal v tom tweetu. Dostal jsem teď e-mail od profesora Martínka, což je světový odborník na endoskopii (viz box na konci článku). On byl strašně pobouřen a řekl mi: „Já jsem teď i vám přeposlal e-mail, který použijte, jak chcete. Poslal jsem ho vašemu řediteli a řediteli městské policie.“ Nezlobte se, já už k tomu nebudu nic dalšího říkat.

Ještě drobná nejasnost. Z videa někteří vyvozují, že jste odmítl podstoupit test na návykové látky. Policie ale uvádí, že byl negativní. Jak to s tím testem bylo?

No dovolte!

„Obrovské množství poctivých“

Z toho videa to vypadá, jako byste odjel bez testu.

A není v tom trošku i odpověď? Kdybychom se nebavili do záznamu, tak vám můžu vyprávět, co jsem zažil s městskou policií za posledních několik let. Proč to městská policie udělala, jak to můžu vnímat. Ale nemám pro to vůbec žádné důkazy, protože já si rozhovory, zvlášť s některými strážníky, zvlášť na Praze 1, fakt nenahrával. Ale to, co jsem třeba o nich slyšel i od jejich nadřízených, to mě fakt šokovalo.

Na druhou stranu to vůbec neubírá nic na tom, že mezi strážníky je obrovské množství poctivých lidí, kteří denně nasazují krk. A neubírá to nic na tom, že jsem se měl chovat jinak a lépe. Ale myslíte si, že by mě nechali opravdu odjet bez toho testu? Tím sami něco ukazují. Tím sami ukazují, že to nějak sestříhali. Já nepoužívám slovo „účelově“, já říkám „nějak“.

Vy máte s městskou policií špatnou zkušenost?

To mám, no.

Jak to? Vy jste nějaký pirát silnic?

No dovolte!

A jak to tedy je?

Městská policie neřeší piráty silnic. Městská policie řeší drobné věci, které třeba vůbec nesouvisejí s dopravou. Třeba když požádáte strážníka o pomoc v nějaké opravdu svízelné životní situaci a on vás odmítne. A víte, že to je strážník, o kterém se říká na obvodě, kde žijete celý život, že je tam trošku z protekce a že třeba i jeho fyzická konstituce není úplně taková, aby mohl někde pomáhat. To víte, že si to potom člověk rozmyslí kontaktovat městskou policii a že už na ni má nějaký pohled. I když je mi to líto a mrzí mě to.

Znovu opakuju: Také jsem zažil skvělé strážníky, kteří velmi dobře pomáhali. Ale třeba moje zkušenost se státní policií je stonásobně lepší. Ale znovu říkám: Tady jsem se měl – i přes tu situaci, která byla – chovat jinak. Měl jsem se chovat lépe.

Měl jsem tu absolutně fatální životní situaci, která v tu chvíli nastala, zvládnout lépe. Nezvládl jsem ji lépe. Je to moje chyba, také jsem se za to omluvil.