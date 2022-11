Sexuální obtěžování a diskriminaci zažije na vysokých školách 62 % lidí

„Zásadní je, aby univerzity stanovily někoho do pozice ombudsmana nebo ombudsmanky. Je důležité, aby to byl někdo, kdo je v tom systému nějak zakotvený, má nějakou moc a má plat, který pokryje ideálně plný úvazek, aby se tomu opravdu mohl věnovat,“ popsala požadavky iniciativy Nahlas její členka Anna Schubertová.

Podle Andrasky by se ale mělo ministerstvo v dění na univerzitách angažovat víc. „Oni ta data mají, ale zatím s nimi nijak nenakládají. To je další krok, který je potřeba, aby to, co školy reportují, mělo nějaké dopady,“ vysvětlila Andraska.