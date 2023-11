Sherwood na hlavním nádraží v Praze zmizí. Zakryje ho dřevěná střecha

Před pražským hlavním nádražím v budoucnu vznikne dřevěná střešní konstrukce, která propojí odbavovací halu, Vrchlického sady a plánovanou novou tramvajovou zastávku. Počítá s tím návrh architektů z kodaňského studia Henning Larsen Architects, kteří uspěli v soutěži na podobu úprav nádraží a jeho okolí. Vítězný návrh dnes v pražském Centru architektury a městského plánování představili zástupci Prahy a Správy železnic (SŽ). Přeměna nádraží a přilehlého parku by měla začít v roce 2028 a podle odhadu vyjde asi na dvě miliardy korun.

Předmětem soutěže, která začala loni v květnu, bylo komplexní řešení nádraží a jeho okolí. Soutěžní týmy dostaly za úkol navrhnout novou podobu odbavovací haly, jejíž rekonstrukci plánuje SŽ. Pro magistrát řešily úpravy Vrchlického sadů a pro DPP tramvajovou trať, která povede od Národního muzea do Wilsonovy a Washingtonovy ulice k odbavovací hale a následně Opletalovou ulicí do Bolzanovy ulice.

Tohle je nový hlavák v Praze! Železniční bránu do hlavního města navrhnou dánská studia. Vítězové architektonické soutěže vytvořili nejen zásadní úpravu odbavovací haly, ale také proměnu Vrchlického sadů nebo napojení hlavního nádraží na tramvaj.

„Naší ambicí je, aby nové nádraží bylo nejen udržitelným a funkčním centrem mobility, ale aby se zároveň stalo součástí každodenního života lidí a místem, kde se budou setkávat a trávit čas,“ uvedl ředitel pro globální trh vítězného studia Jacob Kurek. Cílem týmu podle něj bylo co nejlepší propojení haly, Fantovy budovy a parku do jednotného celku. To ocenil generální ředitel SŽ Jiří Svoboda. „Co mě na návrhu zaujalo nejvíce, je komfortní propojení s Fantovou budovou,“ uvedl.