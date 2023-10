Sídliště, kde chybí škola, restaurace i koše, se chce „trhnout“

Situace došla do bodu, kdy místní spolek zvažuje odtržení od Králova Pole, městské části, pod kterou Sadová spadá. Podle právníka by šlo v rámci Česka o bezprecedentní případ.

Na celé Sadové zbývají pouze dvě městské parcely, přičemž jednu z nich zabírá park a za několik let na ní mají vyrůst chybějící škola a školka.

„Tohle je jediný pozemek, kde by se dalo něco vybudovat,“ ukazuje Jana Škerlová z místního spolku Lepší Sadová na druhou parcelu, na plácek zarostlý navátými keři a stromky.

Místní by chtěli, aby vedle hřiště vyrostl menší polyfunkční dům, kde by byly služby, které jim už osm let chybějí. Magistrát ovšem oznámil, že na volné parcele vyroste domov pro osoby se zdravotním hendikepem, který má nahradit dosluhující zařízení v ulici Terezy Novákové.