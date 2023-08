Sochu Attatürka měli povolit, kritizuje bývalý velvyslanec rozhodnutí Prahy

„Myslím, že na Praze 6 by si měli uvědomit, co Atatürk znamená pro Turecko a pro Evropu, a to je opozice vůči náboženskému režimu, který se nyní v Turecku znovu utužuje,“ vysvětluje Laně. Pomník by měl podle něj pro tureckou diasporu v Čechách zásadní význam.

Turkolog nicméně odmítá výklad, že by měl bývalý prezident přímý podíl na genocidě.„Atatürk byl v přímém rozporu s vládou, která tu genocidu prováděla. Určitě by se proto neměla zakazovat výstavba jeho pomníku,“ míní Laně, první velvyslanec České republiky v Turecku.

„Arméni se proti tomu vymezují, protože je to součást jejich identity, ale to není diplomatická záležitost. Nepředpokládám, že by se arménská ambasáda vymezovala proti Atatürkovu pomníku, to by bylo naprosto neprozíravé. Arménie naopak dnes zlepšuje styky s Tureckem,“ uzavřel turkolog.